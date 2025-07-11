اختتمت المملكة مشاركتها في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا، بعد سلسلة من الفعاليات واللقاءات والاجتماعات الدولية، التي جسدت التزام المملكة بتعزيز مستقبل رقمي شامل ومستدام، ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات.

وخلال أيام المنتدى، استعرض وفد المملكة، الذي شهد مشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، أبرز جهود المملكة وتجربتها الريادية في مجالات الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة عالمياً.

وأبرزت مشاركات الوفد السعودي خلال المنتدى رؤية المملكة الطموحة، التي ترتكز على الاستثمار في بنية تحتية رقمية متقدمة، وتنمية الكفاءات الوطنية، واعتماد الابتكار كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما عكست المشاركات ما وصلت إليه من تقدم ملموس في المؤشرات العالمية، إذ تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والسادسة عالمياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية لعام 2024.

وأعلنت المملكة خلال المنتدى تحقيقها جائزة و3 شهادات تميز من جوائز WSIS لمشاريع وطنية رائدة أبرزها منصة «مدرستي»، وبرنامج التمكين التقني للقطاع غير الربحي، والأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي، ومنصة الذكاء الاصطناعي للصحة الحيوانية، بما يعكس قدرتها على تقديم حلول تقنية مبتكرة ذات أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وشهدت المشاركة السعودية حضوراً فاعلاً في الجلسات التنفيذية واللقاءات الثنائية، تضمنت مناقشة الشراكات الدولية المستقبلية، وبحث فرص التعاون في مجالات التنظيم، والاستثمار التقني، والاستدامة الرقمية، مع عدد من قادة قطاع الاتصالات والتقنية في العالم، إلى جانب تنظيم لقاء دولي حول «تعزيز الابتكار الرقمي المستدام»، بمشاركة عدة جهات وطنية ومنظمات دولية.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على دور المملكة كمحور عالمي للتعاون الرقمي، وتجسيداً لرؤيتها في تسخير التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة، فيما تستعد لاستضافة المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR) في الرياض خلال سبتمبر القادم، تأكيداً على دورها الريادي في صياغة مستقبل الاتصالات والتقنية عالمياً.