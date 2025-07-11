أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من نادي خطوة (STEP) الصيفي، المخصص لذوي الإعاقة، من طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وذلك في إطار حرصها على دعم هذه الفئة، وتمكينها تربوياً ومجتمعياً.

ودعت الإدارة أولياء أمور الطلبة إلى تسجيل أبنائهم، مؤكدة أن البرنامج يأتي ضمن شراكة مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بهدف اكتشاف المواهب وتنمية المهارات، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية، بما يعود بالنفع على الطلبة، ويسهم في تهيئتهم للعام الدراسي الجديد.

ويقدّم البرنامج بيئة تعليمية وترفيهية آمنة ومحفّزة، تتضمن أنشطة متنوعة تشمل الجوانب التعليمية، والمهارية، والفنية، والرياضية، بإشراف نخبة من المتخصصين في مجال التربية الخاصة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التعليم لتعزيز جودة الحياة لذوي الإعاقة، وتمكينهم من الدمج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وفي سياق دعم المواهب الطلابية، اختُتم معسكر «رحلة الفن» بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، وبمشاركة عدد من الطلبة الموهوبين، ضمن شراكة تجمع وزارة التعليم، والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.

ويأتي المعسكر ضمن جهود تعزيز الهوية الوطنية من خلال الفنون، وتحقيق رؤية وطن تتجلّى فنونه على أيدي أبنائه وبناته.