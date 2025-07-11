تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

أخبار ذات صلة
 
إحباط تهريب 177,150 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي في جازان
إحباط تهريب 177,150 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي في جازان
«حرس الحدود» بجازان يقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 195 كيلوغراماً من القات
«حرس الحدود» بجازان يقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 195 كيلوغراماً من القات