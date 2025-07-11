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قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على (6) مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنغلاديشية ظهروا في محتوى مرئي يتشاجرون في مكان عام لخلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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