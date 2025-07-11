دوريات الأمن بمكة تقبض على 6 مقيمين إثر مشاجرة لخلاف بينهم أخبار الجمعة 11 يوليو 2025 17:43 «عكاظ» (مكة المكرمة) تابعوا عكاظ على قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على (6) مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنغلاديشية ظهروا في محتوى مرئي يتشاجرون في مكان عام لخلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.أخبار ذات صلة إحباط تهريب 177,150 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي في جازانحائل: القبض على شخص لترويجه الحشيش وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي دوريات الأمن بمكة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على 6 مقيمين