رعى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، انطلاق فعاليات مهرجان صيف نجران بمحافظة بدر الجنوب، الذي تنظمه أمانة المنطقة تحت شعار «صيفنا هايل»، بحضور الأمير عبدالله بن جلوي بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز، وذلك بمتنزه الأمير مشعل بن سعود بالمحافظة.

وفور وصوله لمقر الحفل، دشّن مبادرة جمعية نجران الخضراء لتوزيع (1000) شتلة من أشجار القرض مجانًا لزراعتها في المحافظة، كما أطلق بجناح صحة نجران دراسة المزايا التنافسية للسياحة العلاجية في محافظة بدر الجنوب.

وتجول أمير نجران في المعارض المصاحبة للفعاليات التي اشتملت على أجنحة لعدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، مطلعًا على ما تحتويه من خدمات ومنتجات زراعية، وصناعية، وصحية.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، أن أمانة المنطقة ممثلة في بلدية محافظة بدر الجنوب عملت على تسخير جميع إمكاناتها من أجل تجهيز المواقع والأماكن الترفيهية والسياحية التي توفر لسكان وزوار المحافظة كل وسائل الراحة والترفيه.

وشاهد أمير نجران والحضور عروضًا للفرسان بالخيل العربية اشتملت على مسيرة الخيل، و«التقاط الأوتاد»، و«قفز الحواجز»، فيما قدمت فرقة الفنون الشعبية أوبريتًا بعنوان «بدر الجنوب».

وفي ختام الحفل كرّم أمير نجران الجهات الداعمة والمشاركة في فعاليات المهرجان.