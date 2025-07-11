حقق مطار الملك خالد الدولي، الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، المركز الأول للأكثر التزاماً بمواعيد الرحلات حول العالم، للمرة الثالثة خلال هذا العام بحصوله على نسبة 90.41% لشهر يونيو الماضي.جاء ذلك في التقرير الشهري لـ«Cirium» المتخصصة في مجال تحليلات الطيران بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات عن المطارات وخطوط الطيران، مع ضمان أعلى درجات الدقة والشفافية، بهدف تحسين كفاءة تخطيط الرحلات وتعزيز تجربة المسافرين.وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة عن اعتزازه بهذا التميّز التشغيلي، الذي يأتي نتيجة للجهود المستمرة مع الشركاء لتحسين وتقديم أفضل تجربة لمسافري مطار العاصمة الرياض، وتحقيق التطلعات الوطنية والمستهدفات الإستراتيجية لقطاع الطيران السعودي وريادته إقليمياً ودولياً.وحصل مطار الملك خالد الدولي على المركز الأول لأكثر المطارات التزاماً بمواعيد الرحلات حول العالم هذا العام في شهري مارس وأبريل الماضيين، فضلاً على حصوله على ذات المركز عام 2024.