أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة أن المملكة قدّمت مجموعة من المبادرات لمساعدة العالم على سد الفجوات في الحوسبة، والبيانات، والخوارزميات بما يساهم في خدمة الإنسانية.جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها في احتفال الاتحاد الدولي للاتصالات ITU في جنيف، بمناسبة مرور 160 عاماً على تأسيسه، بحضور قادة الدول وصناع القرار وشخصيات تقنية دولية.ونوّه السواحة بأن العالم يقف على أعتاب مرحلة فارقة مع تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الفجوات في الحوسبة، والبيانات، والخوارزميات تستدعي استجابة جماعية وفورية.لافتاً إلى التزام المملكة بمواصلة جهودها وبناء شراكات دولية لمعالجة فجوات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق شمولية رقمية تشمل الجميع دون استثناء، مؤكداً أن السنوات القادمة ستكون حاسمة في تشكيل المستقبل، وأن التعاون هو السبيل الوحيد لتجنب فجوة جديدة بين المجتمعات والدول، لبناء عالم أكثر توازناً تسخر فيه التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة.