بمناسبة اليوم العالمي للسكان، كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أحدث البيانات السكانية لعام 2024.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي عدد سكان المملكة 35,300,280 نسمة، يشكل السعوديون منهم 55.6%، فيما بلغت نسبة غير السعوديين 44.4% من إجمالي السكان.

كما أظهرت البيانات تفوقاً واضحاً في نسبة الذكور، حيث بلغت 62.1%، مقابل 37.9% للإناث.

وفي ما يخص التركيبة العمرية، جاء التوزيع على النحو التالي:

• الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاماً تمثل النسبة الأكبر بواقع 74.7%.

• تليها الفئة من 0 إلى 14 عاماً بنسبة 22.5%.

• أما كبار السن ممن تجاوزوا 65 عاماً، فقد شكّلوا 2.8% فقط من السكان.

وتشير هذه البيانات التي نشرتها الهيئة تحت شعار «سكان السعودية.. أرقام وأثر مستدام»، إلى مجتمع فتيّ، يتمتع بقاعدة إنتاجية واسعة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي، ويؤكد أهمية الاستثمار في فئة الشباب عبر التعليم والتأهيل، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.