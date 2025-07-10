في أجواء احتفالية رسمية جمعت قيادات رابطة العالم الإسلامي وعدداً من الشخصيات الإسلامية البارزة، دشَّن الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، الخطة الإستراتيجية «المطوَّرة» والحوكمة «المُحدَّثة» للرابطة، وذلك بمقرها الرئيسي في مكة المكرمة.

جاء هذا التدشين مواكباً للتحولات النوعية في مهام الرابطة، لا سيما اتساع برامجها الدولية، وفي مقدمتها جهود تفعيل «وثيقة مكة المكرمة»، و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، اللتان تمثلان ركيزتين أساسيتين في خطاب الاعتدال والوحدة والتقارب.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور العيسى أن عملية التطوير الإستراتيجي والتحديث في الحوكمة تهدف إلى تعزيز رؤية الرابطة ورسالتها وقيمها، بما يواكب المستجدات العالمية ويخدم الأهداف الإسلامية السامية.

وشدَّد على أن المبادئ التي تأسست عليها الرابطة منذ انطلاقها تظلُّ ركائز راسخة، تُسخَّر لها الإمكانات والخطط لتظل مؤثرة وفاعلة في المشهدين الإسلامي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار شامل تعمل من خلاله الرابطة على تحديث أدواتها، وتوسيع شراكاتها، وتفعيل أدوارها في نشر قيم السلام والتفاهم والتعايش بين الشعوب والثقافات.