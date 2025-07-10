اطلع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على خدمات بنك التنمية الاجتماعية خلال استقباله مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة سعود البقمي وعددًا من منسوبي الفرع.

واستمع أمير جازان لشرح عن التقرير السنوي لأعمال الفرع للعام الماضي 2024، متضمنًا أهم الخدمات المالية وغير المالية التي تقدم للأفراد والمنشآت والأسر المنتجة، ومن بينها «جادة 30»؛ التي تهدف إلى احتضان المشاريع الصغيرة والناشئة، وإثراء ممارسات ريادة الأعمال والعمل الحر، ودعم المبتكرين، وربط الجهات التمويلية بالمستفيدين، وتعتبر نموذجًا احترافيًا لبيئة رواد الأعمال.

ونوه أمير جازان بما توليه القيادة الحكيمة في دعم القطاع البنكي وتعزيز كل ما يحقق ويسهم بتقديم أفضل الخدمات، مشيدًا بالدور الذي يقدمه البنك من برامج تمويلية ميسرة للمواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.