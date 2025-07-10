شهدت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أمس (الأربعاء) انتخابات الجمعيّة العلميّة السُّعودية للطبِّ النّفسي لاختيار مجلس إدارة الجمعيّة في دورتها الجديدة. وقامت اللجنة الدّائمة لانتخابات الجمعيّات العلميّة بإجراء الانتخابات تحت إشراف وحدة الكراسي والجمعيّات العلميّة التابعة لوكالة الجامعة للبحث العلمي والابتكار بالجامعة وانتهت إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وعددهم 14 عضواً منهم 9 رئيسيين، و5 أعضاء في الاحتياط.

وأوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع بأنّ الجامعة تسعى لأن تكون الجمعيّاتُ العلميّةُ من الرّوافِدِ الدّاعمةِ لتحقيقِ الأهدافِ السَّامِيَةِ للرؤيةِ الوطنيّةِ الطّموحَةِ، وَصَرْحاً من صُرُوحِ البِناءِ؛ ولذا كانت في سُلَّمِ اهتماماتِ الجامعة وأدلّ دلالة على ذلك أنها جعلت لها وَحْدةً قَائِمةً بِذاتِهَا لترْعَى شؤونَهَا، وأصدرت لها لائحةً تنظّم العمليّةَ الانتخابيّةَ فيها، بجانبِ القواعدِ الإجرائيّةِ التي سترَى النّورَ قريباً إنْ شاء اللهُ.

وتطمحُ الجامعةُ في خُطَتِهَا المُستقبليّةِ أنْ تكُونَ الجمعيّاتُ العلميّةُ حاضنةً علميّة وبحثيّةً؛ يَلْتقِي فيهَا أهْلُ التّخصُّصِ؛ لتبادلِ الأفكارِ والرُؤَى حولَ تطبيقِ أهدافِهَا ورؤاهَا في خِدمَةِ التخصُّصِ، والمجْتَمعِ.

وأشاد الأستاذ الدكتور مهدي أبو مديني رئيس الجمعيّة في خطاب الدّورة الذي ألقاه أمام أعضاء الجمعيّة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعيّة طوال الفترة السّابقة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من النّجاح، الأمر الذي جعلها من الجمعيّات التي يُشار إليها بالبنان على مستوى المملكة العربية السُّعوديّة والعالم، واستعرض بعض النّجاحات والمكاسب التي حققتها الجمعيّة، وتمنّى للذين ستنتقلُ إليهم الأمانة في مجلس إدارتها الجديد كُلّ توفيق ونجاح.

وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ الدكتور جمال نور الدين إدريس مدير وحدة الكراسي والجمعيّات العلميّة - رئيس اللجنة الدائمة لانتخابات الجمعيّات العلميّة بالجامعة بالحضور متمنيّاً للذين نالوا ثقة زملائهم في الجمعيّة النجاح في تحقيق أهدافها، ونقل لهم تحيات رئيس الجامعة المكلّف الأستاذ الدكتور فهد أحمد الحربي الذي تجدُ الجمعيّات عنده الاهتمام الكبير، وما النّجاحات الكبيرة التي تحقّقت فيها إلاّ بمتابعته المستمرة، وخاطب اللقاء عيسى الحربي من الدائرة القانونيّة باللجنة المُنظّمة للانتخابات مبيّناً صحّة الإجراءات وسلامتها من النّاحية القانونيّة والقواعد التي تحكمها متمنيّاً للجمعيّة كُلِّ تقدَّمٍ، وقد جرت العمليّة الانتخابية وانتهت إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وفقاً للآتية أسماؤهم:

د. فراس عبدالله العواد، ود. نمر فهد المسيب، ود. صالح محمد الملحم، ود. إبراهيم محمد الشيخي، ود. أحمد محمد فلمبان، ود. ناصر محمد آل زين، ود. ماهر محمد المطرفي، ود. أحمد هيثم المدني، ود. فهد حمد اللحيدان، ود. دلال محمد البكر، ود. صفاء إبراهيم الزهراني، ود. سامي يحيى سعد، ود. سامي سعود الحارثي، ود. أحمد محمد الألمعي.