ثمن نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز حصول فرع وزارة الصحة بالمنطقة على درع بطل التحدي للمشاركة في مسابقة الملتقى السنوي للخدمات المساندة، والدرع الفضي في إنجاز توثيق ممتلكات وزارة الصحة، وشهادة شكر من الإدارة العامة لتطوير بيئة العمل لإنجاز مشروع «معاذ».

وأكد خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أن هذا الإنجاز يُجسد تميز القطاع الصحي في المنطقة، وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية العاملة فيه، وارتفاع مستوى ما يقدمه من خدمات، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تأتي امتدادًا للدعم الكبير، الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتحقيق أفضل المعايير في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأعرب الدكتور بني هميم عن اعتزازه ومنسوبي فرع وزارة الصحة بالمنطقة بما تحقق من إنجازات وتميز، التي جاءت بفضل الله ثم بدعم واهتمام من أمير المنطقة، ونائبه.