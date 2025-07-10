كرم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم (الخميس) 29 مراقباً وقائداً ميدانياً بالأمانة، وذلك تقديراً لتميّزهم في تنفيذ أعمال الرقابة والرصد ضمن برنامج «عدسة بلدي».

وأشاد الأمين خلال التكريم بالإنجازات التي حققها المراقبون، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة عمل تكاملي بين مختلف الجهات المعنية، ودليل على الكفاءة العالية التي يتمتع بها المراقبون الميدانيون، مشدداً على أهمية استمرار العمل بالوتيرة نفسها لتحقيق مستهدفات رؤية الأمانة وتطلعاتها، مؤكداً أن الأمانة مستمرة في تكريم المراقبين المتميزين.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الأمانة على تعزيز جودة العمل الميداني والارتقاء بمؤشرات تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، حيث ساهم المكرمون بجهودهم المستمرة ومبادراتهم الفاعلة في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

يُذكر أن برنامج «عدسة بلدي» يعد من المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الأمانات لتعزيز دور الرقابة الذكية والمشاركة المجتمعية في رصد وتحسين المشهد الحضري.