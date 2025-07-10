أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والتسعين أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع.

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من (247) مليار ريال، منها (2.7) مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن (72%) من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة (1474) ريالاً.

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته (87%)، وبلغ عدد التابعين أكثر من (7.4) مليون مستفيد.