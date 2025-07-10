نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشرّف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اليوم بغسل الكعبة المشرفة.

وفور وصوله قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبللة بالمخلوط، الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

عقب ذلك أدّى نائب أمير منطقة مكة المكرمة ركعتي الطواف.

وشاركه في غسل الكعبة المشرفة عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة وسدنة بيت الله الحرام.



