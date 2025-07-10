ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة (1.5%) خلال شهر مايو من عام 2025 مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق في مايو 2024، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها، وذلك وفقاً لنشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة (2.1%) ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة (0.9%) على أساس سنوي. وأفادت النتائج بانخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة (7.7%)، وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة (15.5%)، وذلك مقارنة بشهر مايو من العام السابق.

وأشارت إلى ارتفاع سنوي في أداء كل من مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية، ومؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة (0.5%) و(3.8%) على التوالي.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري؛ لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استناداً إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء، والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.