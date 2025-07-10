ناقش مجلس الشورى، تقارير المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومجلس شؤون الأسرة، والهيئة السعودية للسياحة، ووزارة الحج والعمرة، وأصدر المجلس في جلسته العادية الثامنة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، تقريراً بشأن التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية، وطالب المعهد الملكي للفنون التقليدية بوضع معايير نوعية لتقييم وتبني المشاريع المقدمة له، والتوسع في البرامج المهنية التي تعنى بفروع التراث التقليدي وفق أفضل الممارسات العالمية.وطالب المجلس، الهيئة السعودية للمياه؛ بمراجعة إجراءات إسناد شركة المياه الوطنية لعقود نزح ونقل الصرف الصحي، والعمل على فتح المجال أمام المنافسة بين المقاولين، بما يتوافق مع نظام حماية المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية التي أثرت سلباً على المستهلكين. وأصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان، وطالب الوزارة بمراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية الخاصة ببرامج الدعم السكني والتنموي.وطالبت عضو المجلس الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود، مجلس شؤون الأسرة بإجراء دراسة شاملة لمراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بهدف إيجاد أحكام نظامية تراعي مبدأ التوازن بين العمل والحياة الأسرية. فيما طالب عضو المجلس المهندس عبدالعزيز المالكي، مجلس شؤون الأسرة بالتركيز على دراسة التركيبة الديموغرافية للأسرة السعودية، لأهميتها في صنع واتخاذ القرار، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وطالبت عضو المجلس الدكتورة آمال الشيخ، بضرورة وضع خطة وطنية موسعة للنقل المتكامل وزيادة خطوط السكك الحديدية ودمج السكك الحديدية مع الموانئ والمطارات والطرق السريعة لتحسين تجربة السائحين.وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالمبادرة إلى وضع الأنظمة والضوابط التنظيمية اللازمة لجميع التطبيقات الاستشارية النفسية العاملة في المملكة، والقيام بمهام الإشراف والترخيص والرقابة عليها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة المستفيدين.