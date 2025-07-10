أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم عن إيقاف شركتي عمرة واستدعائهما للتحقيق وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بتسكين معتمرين في مواقع غير مرخصة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ضمن جهودها المستمرة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، وحماية حقوق المعتمرين والزوار.

يذكر أن الوزارة قد أعلنت قبل عدة أيام رصدها لمخالفات على 7 شركات عمرة تمثلت في قصور تقديم خدمات النقل للمعتمرين وفقًا لما هو متفق عليه في البرامج المعتمدة حيث جرى في حينه اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة وأوقفت نشاطها وسيلت ضماناتها البنكية لصالح تغطية تكاليف توفير خدمات النقل البديلة للمعتمرين المتضررين بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وفق المستويات المعتمدة.