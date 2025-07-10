شهدت ورشة عمل دعم مزارعي البُن التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة مساء أمس بمنطقة عسير، تفاعل أكثر من 100 مزارع للبُن. وكانت الورشة التي عقدت بناء على توجيه نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، وحضرها 9 إدارات حكومية ذات علاقة، وناقش المزارعون في مداخلاتهم التي استمرت زهاء 3 ساعات عددا من المشاكل التي يعانون منها، من ضمنها الطرق والمياه والكهرباء كتحديات حقيقية، إضافة إلى اقتراحات أخرى من بينها مهرجانات تخص البن، وتطوير أساليب الوقاية والترشيد، والتسويق، كما شارك ممثلو الإدارات الحكومية بآرائهم وملاحظاتهم بشأن ماطرح من قبل المزارعين. وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد آل مجثل، على أهمية الورشة، والاستماع للتحديات التي يواجهها المزارعون، وأشار إلى أن تعليمات أمير منطقة عسير ونائبه، ووزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه، واضحة وصريحة لخدمة المزارعين، وتذليل كافة المصاعب أمامهم. وأضاف، سنعمل على دراسة كافة التحديات والصعوبات التي طرحت، وسيتم الرفع بها رسمياً وفق التوجيهات، واطلاع كل مزارع على ذلك.