استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد عبدالرحمن القعير.واطلع خلال الاستقبال على التقرير الشامل لأداء الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة خلال العام الماضي، الذي تضمن أبرز المؤشرات والنتائج، إضافة إلى البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير البيئة التعليمية وتحسين نواتج التعلم.كما استمع أمير المنطقة، لشرح من مدير التعليم، عن البرامج والفعاليات التعليمية المنفذة بالمنطقة. منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام القيادة، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات، مشيداً بالجهود التعليمية التي تبذلها وزارة التعليم ممثلة بإدارة التعليم بالمنطقة.وثمّن القعير الدعم الذي يلقاه التعليم في المنطقة من الأمير فهد بن سلطان، وحثه المستمر للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمنطقة، مؤكداً حرص الإدارة على مواصلة تطوير الأداء، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجال التعليمي.