نقل الدكتور عبدالله ظافر بن عبيه، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد شهاب الدين، وتمنياتهما لجمهورية بنغلاديش المزيد من التقدم والازدهار، وذلك أثناء تقديمه أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.من جانبه، أشاد الرئيس شهاب الدين بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقدير بلاده لمواقف المملكة الداعمة لجمهورية بنغلاديش في المحافل الدولية.