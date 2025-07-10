أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، أن تنظيم المؤسسة الذي تمت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء، يُعدّ خطوة محورية في تطوير أعمالها، مشيرًا إلى أن التنظيم نصّ «على أن تتولى المؤسسة إدارة المياه المعالجة بمختلف استخداماتها (الزراعية، والصناعية، والحضرية)، بصفتها جزءًا مكملًا لمنظومة المياه في المملكة، إضافةً إلى مسؤولية تصميم السدود وإنشائها وتشغيلها وصيانتها في مختلف مناطق المملكة، مما يُسهم في دعم الأمن المائي وتنوع مصادر المياه». منوها بالدعم الكبير الذي توليه القيادة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، الذي أسهم في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية في المملكة، والارتقاء بقدراتها في المجالات كافة، بما يواكب مستهدفات الاستدامة المائية ورؤية المملكة 2030.