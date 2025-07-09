استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بجدة، اليوم، وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي بوبروفينسكي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب المجري مديرة مكتب وزير الدفاع بياتا مارغيتاي بيشت، ونائب وزير الدولة لسياسات الدفاع لازلو هاجنيك، ونائب وزير الدولة للتخطيط الدفاعي والاستحواذ والابتكار لازلو ديمي، وعدد من المسؤولين.