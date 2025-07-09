ـ المتجر الجديد يوفر كل ما يحتاجه المستهلك من الأساسيات اليومية إلى المنتجات العصرية

عززت شركة لولو للبيع بالتجزئة من تواجدها في المملكة العربية السعودية بافتتاح هايبرماركت جديد في حي البغدادية الغربية بمدينة جدة، وذلك على طريق الأندلس الحيوي. ويأتي هذا الافتتاح ضمن إستراتيجية المجموعة لتقديم تجربة تسوق شاملة وعصرية، تجمع بين الراحة والتنوع والتصميم المبتكر، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الخدمات الاستهلاكية والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي.

وقد تم افتتاح المتجر رسميًا بحضور نائب رئيس بلدية جدة المهندس ناصر سالم المتعب، ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة النهلة إحسان بافقيه، والقنصل العام لدولة الإمارات لدى جدة ناصر هويدن الكتبي، والقنصل العام لجمهورية الهند لدى جدة فهد أحمد خان سوري، ورجل الأعمال رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو يوسف علي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو يوسف علي بهذه المناسبة: «نفخر بتوسيع نطاق أعمالنا في جدة من خلال افتتاح هذا الهايبرماركت في حي البغدادية الغربية، والذي يعكس التزامنا المستمر برؤية المملكة 2030 من خلال خلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية لقطاع التجزئة، وتقديم تجربة تسوق عالمية المستوى للمجتمع. ونحن مستمرون في دعم التحول الديناميكي الذي يشهده قطاع التجزئة في المملكة».

يمتد المتجر الجديد على مساحة تتجاوز 117000 قدم مربع، ويضم مجموعة متنوعة من الأقسام، بما في ذلك سوبرماركت متكامل، ومناطق مخصصة للأغذية الطازجة، ومتجر إلكترونيات «لولو كونيكت»، ومتجر أزياء، بالإضافة إلى أركان متخصصة مثل «بلش» لمستحضرات التجميل والعطورات و«اي اكسبرس» للنظارات. كما يوفر المتجر ساحة مطاعم واسعة ومجاورة لقسم الأغذية الطازجة، تمنح الزوار مساحة مريحة للاستمتاع بوجبات طازجة وشهية.

ولضمان تجربة تسوق مريحة وسلسة، يحتوي المتجر على مواقف سيارات مخصصة وواسعة، تخدم سكان المنطقة وزوارها. وبمناسبة الافتتاح، توفر لولو عروضًا حصرية في جميع الأقسام، مما يمنح العملاء قيمة استثنائية مقابل منتجات عالية الجودة.

ويُعد افتتاح هايبرماركت البغدادية الغربية محطة استراتيجية مهمة ضمن خطط مجموعة لولو لتلبية احتياجات المستهلكين المتجددة، ودعم أهداف المملكة طويلة الأمد نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

كما حضر الحفل كل من مدير الاتصال المؤسسي بغرفة جدة التجارية صالح إحسان طيب، وعمدة البغدادية الغربية يوسف عبدالله السلمي، وعضو مجلس المديرين في مجموعة النهلة محمد وجيه بن حسن شربتلي، والرئيس التنفيذي للقطاع العقاري في المجموعة المهندس سامي عبدالعزيز المخضوب، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة.