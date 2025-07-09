دعت «المواصفات والمقاييس» المستوردين الأفراد للمركبات الجديدة والمستعملة إلى التحقق من مطابقة المركبة لمتطلبات المواصفات السعودية قبل شحنها إلى المملكة، وذلك عبر خدمة استيراد المركبات، حرصا على تسهيل حركة استيراد المركبات.وأوضحت أنها توفر هذه الخدمة من خلال منصة «سابر» الإلكترونية، التي تمكن المستورد من الحصول على شهادة إرسالية استيراد مركبة لضمان مطابقة المركبات والدراجات الآلية لمتطلبات اللوائح الفنية ما يسهم في تفادي إعادة المركبات غير المطابقة إلى بلد الشحن. وأضافت المواصفات أنه يمكن للمستوردين الاستفادة من هذه الخدمة بشكل مباشر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة «سابر»، وتقديم طلب الحصول على شهادة إرسالية استيراد مركبة، مع دفع التكاليف المطلوبة، واختيار جهة التفتيش في بلد الشحن، على أن تقوم جهة التفتيش بدراسة الطلب وإجراء الفحص اللازم للتأكد من مطابقة المركبة للوائح الفنية ذات العلاقة، ومن ثم إصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة.وبينت أن الخدمة تهدف إلى ضمان سلامة المركبات المستوردة، بما يسهم في حماية المستهلك، وتحقيق انسيابية أكبر لحركة الواردات، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين تجربة المستوردين.