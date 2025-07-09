منعت لائحة اشتراطات المخابز والحلويات تذوق الأغذية باستخدام الأصابع، ضمن مشروع تقدمت به وزارة البلديات والإسكان، وتضمن منع عدد من الممارسات التي قد تسبب تلوث الأغذية، أبرزها منع لمس الشعر أو أجزاء أخرى من الجسم مثل الأنف أو العين أو الأذن.

كما منعت ارتداء ساعات اليد أو الحلي، واستخدام أدوات التجميل مثل الأظافر أو الرموش الصناعية أو طلاء الأظافر، والتدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية أو تناول التبغ، أو مضغ الطعام أو تناوله أو العطس أو السعال أو البصق، ومن الممنوعات ملامسة الأغذية الجاهزة للأكل دون قفازات، أو الجلوس أو الاستلقاء أو الوقوف على أي سطح من المُحتمل أن تلامس الأغذية.

وشددت اللائحة على تقيد العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ويجب على جميع العاملين الحصول على شهادة صحية، ويجب على المنشأة الغذائية إيقاف العامل عن العمل وصرفة إذا ظهرت عليه أي أعراض مرتبطة بالإصابة بمرض معوي.

كما نبهت على أن ألا يكون العامل مصاباً بأمراض جلدية أو لديه جروح أو قروح تُخرِج إفرازات في أي جزء مكشوف من الجسد، وألا تخرج أي إفرازات من عينيه أو الأنف، ويسمح بالعمل في حال كان الجرح سطحياً ونظيفاً ومغطى بضمادات، ويجب ألا يعود العاملون في تداول الأغذية والمصابون بأمراض تنتقل عن طريق الأغذية إلى العمل إلا بعد اختفاء أعراض المرض تماماً، وبعد انتهاء الإجازة المرضية.

ويجب على العاملين في إعداد وتحضير الأغذية ارتداء القفازات التي تُستخدم مرة واحدة وتغييرها بانتظام، ولا يلزم ارتداء القفازات للعاملين على الأفران أو مصادر الحرارة العالية، ويجب ارتداء الكمامة لتغطية الأنف والفم في أماكن معالجة الأغذية، ويمنع ارتداء العاملين في تداول الأغذية ملابسهم الواقية خارج المبنى أو عند استخدام دورات المياه.

وتضمنت الاشتراطات وجوب تبديل القفازات عند الخروج من منطقة المطبخ والعودة أو لمس أي أسطح غير معقمة مثل مقابض الأبواب أو عند لمس أي طعام نيئ والخضروات والفواكه غير المغسولة، وغسل الأيدي وتغيير القفازات بعد تداول اللحوم أو الدواجن.

وأكدت أخصائية التغذية طرفة الشمري على أن اشتراطات النظافة في المطاعم تتضمن النظافة الشخصية للعاملين، وصولًا إلى نظافة المعدات والأسطح والمباني، مروراً بتخزين الطعام ومعالجته.

ونبهت إلى ضرورة أن تلتزم منشأة الطعام بتطبيق الاشتراطات لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين، ومن أبرز تلك الاشتراطات التي يجب التقيد بها النظافة الشخصية للعاملين، وغسل اليدين بشكل متكرر باستخدام الماء والصابون، وارتداء ملابس نظيفة ومناسبة للعمل في المطبخ، وتجنب العطس أو السعال بالقرب من الطعام، وتغطية الجروح وارتداء قفازات عند التعامل مع الطعام.

وأشادت الشمري بما تضمنته المشاريع الجديدة لمنشأت الطعام، ومنها منع ارتداء ساعات اليد أو الحلي، واستخدام أدوات التجميل مثل الأظافر أو الرموش الصناعية أو طلاء الأظافر.