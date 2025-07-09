أعلن البنك السعودي الأول عن تتويجه بلقب «أفضل بنك في المملكة لعام 2025» من قبل مجلة «يوروموني» العالمية، وذلك تقديرًا لأدائه المالي المتميز، وتقدّمه المستمر في المجال الرقمي، والتزامه بالمسؤولية الاجتماعية خلال العام الماضي.

يذكر أن «الأول» سجل في عام 2024 صافي أرباح قدره 8.07 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالعام الماضي. كما بلغ إجمالي دخل العمليات 14 مليون ريال سعودي، مدعومًا بعائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 16%، ما يعكس أداءً مستدامًا وكفاءة عالية في توظيف رأس المال. واستمر البنك في تعزيز نشاط الإقراض كأحد محركات النمو الرئيسية، حيث ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 20% ليصل إلى 259 مليار ريال سعودي، بما يتماشى مع استراتيجيته في تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات في مختلف أنحاء المملكة.

وفي إطار جهوده في التحول الرقمي، وسّع «الأول» حصة خدماته الرقمية لتصل إلى 17.3%. كما أطلق منصة الأول 360° المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفّر للعملاء رؤى مالية فورية، وعمل على تسريع عمليات التسجيل عبر منصة «اعرف عميلك» المطوّرة، مما أسهم في تقليص زمن المعالجة بنسبة 40%. وواصل البنك تركيزه على راحة العملاء وأمانهم، ليكون من أوائل المتبنين لخدمة الدفع «سامسونج باي» في السوق المحلي.

وتماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وسّع «الأول» محفظته العقارية لتصل إلى 35 مليار ريال سعودي، بهدف تسهيل تملّك المساكن. كما حقق تقدماً ملموسًا في تنفيذ مستهدفات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، من خلال تمويل مشاريع للطاقة المتجددة تُنتج قدرة إجمالية تبلغ 4.5 جيجاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب تقديم حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال الاستدامة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة.

وبهذه المناسبة، صرّح توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى الأول، قائلاً: «يُجسّد هذا التقدير تميّز نموذج أعمالنا، وتفاني موظفينا، والتزامنا بالريادة الهادفة. نحن فخورون بدورنا في صياغة مستقبل القطاع المصرفي في المملكة ودعم مسيرة التحوّل الوطني.»

ويعزز هذا الإنجاز مكانة البنك كشريك مالي موثوق، يركّز على تقديم قيمة طويلة الأمد لعملائه ومساهميه والمنظومة المالية في المملكة.