رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي اليوم، حفل افتتاح ملتقى «جسور التواصل 2025»، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمقر بيت الثقافة بجازان.

واطلع على المعرض المصاحب للملتقى الذي يُشارك فيه إلى جانب المركز، جامعة جازان، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهيئة التراث، وبيت الثقافة.

واستعرض مشرف المركز بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أهداف الملتقى في تعزيز قيم التواصل الحضاري والتعايش ومناقشة موضوعات الصورة الذهنية والشخصية الوطنية والانتماء الوطني بين أوساط المجتمع، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمفكرين والإعلاميين وشباب وفتيات المنطقة، عبر عدد من الجلسات المتخصصة.

بدوره، أكد الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان أن التواصل الحضاري ضرورة وطنية تُسهم في حماية النسيج المجتمعي، وبناء جسور الثقة والاحترام بين مختلف فئات المجتمع ومكوناته الثقافية، عادًا التواصل الحضاري من المرتكزات الأساسية لبناء المجتمعات المتماسكة والواعية، ويساعد على تعزيز الفهم المتبادل بين الحضارة الإسلامية والعربية، متمثلة في الشخصية الوطنية السعودية بكل قيمها وموروثها، والحضارات الخارجية في مختلف المجتمعات الإنسانية.

وأشار إلى أن منطقة جازان تمتلك تنوعًا ثقافيًا غنيًا، واليوم تحتضن هذا الملتقى لتكون منصة متجددة لتبادل الأفكار، والاستفادة من الخبرات، وتعزيز القيم التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030، مقدرًا جهود شركاء الملتقى وتعاونهم المثمر.

وتابع أمير منطقة جازان، عرضًا مرئيًا عن جهود مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، فيما جرى تكريم المشاركين في الملتقى.