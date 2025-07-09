أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، أمراً ملكيّاً بتعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.



من جهة أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الأرجنتين خافيير ميلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس الأرجنتين، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق اطراد التقدم والازدهار.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أمراً ملكيّاً بتعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.