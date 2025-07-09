وجهت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» نصائح وصفتها بالمهمة للمتقدمين والمتقدمات من خريجي وخريجات الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات للتسجيل في الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي الجديد.وقالت للمتقدمين: «لا تضع التخصص المؤكد (رمز الكأس) كخيار الأول، إذا كانت هناك رغبة أخرى تطمح لها أكثر لكنها حمراء».وأوضحت أن وضعها كخيار أول يمنع الاستفادة من أي فرص إضافية أفضل قد تظهر لاحقا في التخصصات المفضلة.وبينت المنصة «يتعين عليك ترتيب التخصصات التي ترغب بها أولاً ولو كانت حمراء، ووضع التخصص المؤكد في مرتبة لاحقة، وفي حال لم يتم قبولك في خياراتك الأولى، فستظل مؤهلاً للفرص الإضافية في التخصصات الأعلى التي تطمح لها».