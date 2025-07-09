اطلّع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بالإمارة اليوم، على التقرير الختامي لأعمال منتدى نجران للاستثمار 2025، الذي قدمه رئيس مجلس إدارة غرفة نجران حمود المعجل.

وتضمن التقرير الفرص الاستثمارية المطروحة بالمنتدى التي بلغت (53) فرصة استثمارية في مجالات الصناعة والتعدين، والزراعة، والسياحة والترفيه، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بقيمة تجاوزت (639) مليون ريال، وكذلك مشاركات الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومذكرات التعاون بين الغرفة والعديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم نمو الأعمال بالمنطقة.

من جانبه أوضح المعجل أن منتدى نجران للاستثمار يأتي ضمن جهود الغرفة، لتمكين المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال في المنطقة، من خلال تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع تنموية مستدامة، وجعل المنطقة بيئة استثمارية محفزة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال، والإسهام في خلق فرص عمل مستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي، مما يعزز من مكانة نجران في خارطة الاقتصاد الوطني.