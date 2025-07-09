أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن توفير السكن الملائم يُعد من أولويات القيادة الرشيدة- أيدها الله- ويُشكل ركيزة أساسيّة من ركائز جودة الحياة، مشيداً بما توليه الحكومة من دعم متواصل لقطاع الإسكان، الأمر الذي انعكس في تحقيق وتجاوز مستهدفات طموحة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال زيارته، يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025م، لمعرض «سكني – العميل أولاً»، الذي نظمته NHC Innovation برعاية أمين المنطقة الشرقية، وذلك في مركز سكني الشامل بمحافظة الخبر.

وأشاد المهندس فهد بن محمد الجبير بما شاهده من تكامل وتنوع في الجهات العارضة والخدمات المقدمة، مؤكداً أن المعرض يُعد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الجهات المعنية في القطاع السكني، ويُسهم بشكل فاعل في تمكين المواطنين وتعزيز الخيارات السكنية المتاحة لهم.

كما ثمّن جهود NHC Innovation، ودورها في دعم المبادرات الإسكانية، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تشهد نقلة نوعية في مشاريع الإسكان، عبر تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في القطاعين السكني والتمويلي، واستعرض أبرز المشاريع والمبادرات، إلى جانب تقديم خيارات تمويلية متعددة، تسهم في تلبية احتياجات المستفيدين.

ودعت وكالة الإسكان والتنمية جميع المهتمين لزيارة المعرض والاطلاع على ما يُقدَّم من خدمات وفرص، في إطار جهود الأمانة لتعزيز التنمية الحضرية وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية 2030.