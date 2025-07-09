ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة، من الجنسيات الباكستانية، والهندية، والبنغلاديشية، والإثيوبية، واليمنية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط 10 معدات تُستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستُعامل جميع البلاغات بسريةٍ تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.