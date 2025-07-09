أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم، بدء التقديم على 4 برامج تدريبية، تتمثل في برنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج فني رعاية المرضى، إضافة إلى برنامج فني التعقيم الطبي، وبرنامج فني الترميز الطبي، والتي تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج.

وأتاحت الهيئة التقديم على البرامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية ابتداءً من اليوم وحتى 14 من يوليو الجاري، لبرنامج فني التعقيم الطبي، وبرنامج فني الترميز الطبي، فيما سيكون يوم 19 من الشهر ذاته، مخصصًا لبرنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج فني رعاية المرضى.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم، الاطلاع على متطلبات القبول في البرامج من خلال البوابة، والتأكد من إرفاق جميع المتطلبات لكل تخصص.