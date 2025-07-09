استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، أمس، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي المهندس عبدالله إبراهيم الرخيص، والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور فارس عايض الهمزاني، المعين حديثاً.وهنأ أمير المنطقة الدكتور الهمزاني بمناسبة تعيينه، متمنّياً له التوفيق والسداد في خدمة القطاع الصحي بالمنطقة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ورفع الكفاءة التشغيلية والتكامل في خدمات المنشآت الصحية. منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، للقطاع الصحي بالمملكة.وقد ثمّن المهندس عبدالله الرخيص والدكتور فارس الهمزاني الدعم الذي يحظى به التجمع الصحي بالمنطقة من أمير منطقة تبوك، والحث المستمر للارتقاء بالقطاع الصحي بالمنطقة إلى أعلى المستويات.