معاناة العملاء مع أجهزة الصراف الآلي في البنوك المحلية، ما زالت تشكل عرقلة وتأخيرا لمصالح المواطنين والمقيمين وتتضاعف في إجازة نهاية الأسبوع والمناسبات.(نأسف الجهاز خارج الخدمة)، (نعتذر لا يمكن إتمام عمليات الإيداع).. عبارات تتكرر في غالب أجهزة الصراف الآلي في البنوك المحلية.«عكاظ»، رصدت عطل عدد من أجهزة الصراف الآلي لجميع البنوك المحلية دون استثناء ما زاد من مطالبات العملاء بإعادة النظر في الخدمات المقدمة خارج أوقات دوام الفروع.ناصر المولد أوضح أن الأعطال تتمثل في عدم توفر المبالغ، الجهاز خارج الخدمة، لا تتوفر خدمات الإيداع، جهاز الخدمة الذاتية خارج الخدمة، وغيرها من الرسائل التي تواجه العملاء في ظل غياب الرقابة على البنوك التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.عبدالله الحربي أوضح لـ«عكاظ» عن مشكلة أعطال الصرافات قائلا: «الأعطال التي تصيب الأجهزة تتكرر في جميع الأوقات ومع ذلك لا فرق صيانة لمباشرة الأعطال ما يؤخر ويعطل مصالح العملاء، فالبنوك التي تحرص على اتخاذ الإجراءات في حال تأخير الأقساط عليها أن تحرص أيضا على عدم تعطيل مصالح العملاء».أما محمد العتيبي فقال: في نهاية الأسبوع والمناسبات مثل الأعياد أو العطل الرسمية تتوقف الكثير من الأجهزة. ويرى سعد القحطاني ضرورة توفير فريق للصيانة على مدار اليوم وتخصيص أرقام هواتف وحسابات على منصات التواصل لتسهيل عملية الإبلاغ.