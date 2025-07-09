سجلت هيئة الطيران المدني في الربع الثاني من العام 2025، 87 مخالفة، شملت غرامات تتجاوز 2.8 مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات. وأظهر التقرير إصدار 87 مخالفة اشتملت على 63 مخالفة بحق الناقلات الجوية لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين، وبلغت قيمة الغرامات أكثر من 1.9 مليون ريال، و13 مخالفة على الناقلات الجوية لعدم قيامها بالتحقق من استيفاء الركاب للوثائق اللازمة وعدم التقيد بالخانات الزمنية المعتمدة، وبلغ إجمالي الغرامات 70 ألف ريال، كما أصدرت الهيئة 8 مخالفات بحق الشركات والناقلات الجوية لعدم تقيدها باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 775,000 ريال.وكشف التقرير قيام اللجنة بإصدار 3 مخالفات بحق المسافرين، وذلك لعدم تقيدهم بأحكام نظام الطيران المدني، إضافة إلى ما يُرتكب من سلوك مخالف على متن الطائرة، وبلغ إجمالي الغرامات 10 آلاف ريال.وأوضحت الهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.