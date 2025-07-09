التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بجدة، وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الإيراني سفير إيران لدى المملكة علي رضا عنايتي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، والقنصل العام لإيران بجدة حسن زرنكار.