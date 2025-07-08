افتتح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم بديوان الرئاسة العامة، المقر الجديد لإدارة الأمن السيبراني.

واطلع على مقر الإدارة وأقسامها وما تقدمه من أعمال وجهود وما تحوي من تجهيزات تقنية حديثة، كما اطلع على عرض مرئي عن أساسيات أعمال إدارة الأمن السيبراني.

وأكد الدكتور السند أن الرئاسة العامة وضمن سعيها المستمر لتحقيق التحوُّل الرقمي وتطوير منظومتها التقنية، تفتتح هذا المقر الذي يعدُّ تطوراً نوعياً في مسيرتها نحو التميُّز والإبداع في مجال الأمن السيبراني، منوّهاً إلى المستوى الكبير الذي حققته المملكة في هذا الجانب.

وبيّن أهمية تطوير منظومة الأمن السيبراني في هذا الوقت الذي نشهد تحولاً إلكترونياً كاملاً، الأمر الذي يستوجب وجود أمن سيبراني عالي المستوى لتحقيق الاستمرارية في الأعمال ومواصلة السير نحو التقدم والتطور.