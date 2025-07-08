حدّدت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، الفترة من الـ17 وحتى الـ26 من يوليو الجاري موعداً لعرض الفرص الإضافية لقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني للعام الدراسي القادم.وبينت، أن الفرص الإضافية تمثّل المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال المنصة، ويتلقى الطلبة إشعارات في حال توفرت لهم فرص أعلى، ويُتاح لهم أحد الخيارين: إما تأكيد القبول الجديد أو اختيار «لا أرغب وسأنتظر فرصة أفضل» خلال الفترة المحددة للفرص الإضافيّة. وأشارت المنصة إلى أن الفرص الإضافية تمنح وفق ترتيب الرغبات المدخل مُسبقاً من المتقدمين والمتقدمات، ومن لم يتم قبولهم في أي من رغباتهم، وظهرت لهم رسالة تفيد بعدم وجود مقعد متاح عليهم متابعة المنصة خلال فترة الفرص الإضافية، فقد تُتاح رغبات جديدة وفقاً للمقاعد الشاغرة الناتجة عن انسحاب بعض المتقدمين.