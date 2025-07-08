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بتوجيه نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، يقيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ورشة عمل لدعم مزارعي البُن والتي تضم عدداً من ممثلي الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وتهدف الورشة لدعم قطاع البُن بالمنطقة، والمساهمة في تشجيع المزارعين، وتقديم الخدمات اللوجستية، والرفع بنتائج الورشة لنائب أمير المنطقة.

وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى دعم الميز النسبية في كل منطقة من مناطق المملكة، والعاملين بها كما هو الحال للمزارعين والزراعة بالمملكة ومناطقها المختلفة، ومن ذلك دعم زراعة البُن التي تشتهر بها منطقة عسير.

وقال ممثل منظومة وزارة البيئة ومدير عام فرع الزراعة بعسير المهندس أحمد آل مجثل، تلقينا توجيه نائب أمير المنطقة بإقامة هذه الورشة التي تهدف الى معالجة التحديات، وتقديم الدعم اللازم لمزراعي البُن، والمساهمة في تنمية قطاع البن في المنطقة، ويسرنا مشاركة عدد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة لدعم هذا القطاع المهم، وهو ما يوجّهنا به أمير المنطقة ونائبه، واتخاذ كل ما يدعم مزارعي المنطقة، والتنمية الزراعية التي تشهدها عسير بوجه عام.

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