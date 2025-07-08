تفاعلاً مع ما نُشر في صحيفة «عكاظ» تحت عنوان «الطلحة تشكو الإهمال» قام وفد من هيئة التراث - فرع منطقة عسير بزيارة ميدانية إلى قرية الطلحة للوقوف على واقع المباني والنقوش الأثرية التي تحتضنها القرية.

وترأس الوفد المهندس ظافر العسيري يرافقه العضو عوض القحطاني، حيث شملت الجولة عدداً من المواقع التراثية المهمة داخل القرية بما في ذلك المباني القديمة والنقوش الحجرية ذات القيمة التاريخية.





وقد رافق الوفد الزميل الإعلامي سعيد آل منصور الذي كان له دور في تسليط الضوء الإعلامي من خلال صحيفة عكاظ على معاناة القرية، كما رافقهم المواطن نايف آل منصور صاحب القصر الأثري بالطلحة، الذي قدم شرحاً وافياً عن تاريخ القصر والمباني المحيطة به، إضافة إلى الجهود الذاتية التي بذلها للحفاظ على معالم القصر رغم ضعف الإمكانات.





وأكد الوفد أهمية قرية الطلحة كأحد المواقع التي تحمل بعداً تاريخياً وثقافياً مهماً على مستوى المنطقة، مشيرين إلى أن الهيئة سترفع التوصيات اللازمة لتقييم وضع القرية الحالي والعمل على إدراجها ضمن خطط الحماية والصيانة المستهدفة بما يضمن المحافظة على إرثها العريق.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على دور هيئة التراث التفاعلي مع ما يُطرح في وسائل الإعلام، واستشعاراً للمسؤولية الوطنية في حماية المواقع الأثرية من الإهمال والتلف، والسعي لإبرازها كوجهات ثقافية وسياحية ذات قيمة رفيعة.



