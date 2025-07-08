التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور نائبه الأمير ناصر بن جلوي مشايخ وأهالي محافظة الريث في إطار زيارته التفقدية للمحافظة.

وقال أمير جازان في مستهل اللقاء: إن زيارته لمحافظة الريث والالتقاء بأهلها وتبادل وجهات النظر معهم حول كلّ ما يعنى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم، وتعزيز فرص استثمار المحافظة بما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية وتراثية، مشدداً على دور أهالي الريث في تطوير محافظتهم وبناء مستقبل مزدهر.

واستمع أمير منطقة جازان، خلال اللقاء، إلى كلمة ألقاها نيابة عن الأهالي، الدكتور مفرح بن يحيى الريثي، رحب فيها بأمير المنطقة ونائبه في هذه الزيارة التي تجسد عمق العِلاقة الوثيقة بين القيادة والمواطنين القائمة على الولاء والثقة والرعاية والمسؤولية المشتركة، مثمناً حرص أمير منطقة جازان ونائبه لكل ما فيه خير وتقدم ورفاه المنطقة وأهلها.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئيّاً، يحكي قصة التحول الذي شهدته محافظة الريث والمراكز التابعة لها بمتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، وما شهدته من مشروعات تنموية لتوفير الخدمات للمواطنين وتهيئة البنية التحتية، وحيث تستمر سلسلة المشروعات التطويرية وتحسين المشهد الحضري مروراً بـ «سفلتة الطرق، وإنارتها، وإنشاء الحدائق والمتنزهات، وإنشاء عدد من المطلات الجبلية الرائعة»، وصولاً إلى مبادرات تحسين جودة الحياة في مراكز وقرى المحافظة.

وشملت حزمة المشروعات البلدية تنفيذ 8 مشروعات بلغت تكلفتها 14 مليون ريال، تضمنت أعمال سفلتة ونظافة، و6 مشروعات يجري تنفيذها بقيمة 61 مليون ريال تعزز البنية التحتية وتغطي مجالات «درء السيول، والسفلتة، والإنارة، والتشجير»، وأطلقت البلدية 3 مشروعات استثمارية بقيمة 17 مليون ريال شملت إنشاء «نزل ريفية، ومصنع لإنتاج البلك والخرسانة»، إضافة إلى «منتجع ترفيهي» في مركز الجبل الأسود ليكون معلماً سياحيّاً واقتصاديّاً يعزز من جاذبية المنطقة.

ثم ألقيت قصيدتان شعريتان، نالتا استحسان الحضور.

وفي ختام اللقاء كرّم أمير جازان عدداً من المشايخ الذين أسهموا في تشجيع المزارعين بالمحافظة على زراعة البن، فيما تسلّم ونائبه هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.

حضر اللقاء محافظ الريث إبراهيم بن هادي الشعبي، ومديرو الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز.