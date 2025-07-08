حدّدت وزارة التعليم إجراءات وآلية نقل المعلمين والمعلمات داخل القطاعات التعليمية في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للعام الدراسي الجديد 1447هـ.

وبينت الوزارة في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم أنه يتم نقل شاغلي الوظائف التعليمية (من المعلمين والمعلمات والعاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية) من خلال إدارة الموارد البشرية قبل بداية العام الدراسي وأثناء العام والموازنة وفقاً لمفاضلة النظام الإلكتروني المعتمد وفق الضوابط التالية:

1- تضع إدارة الموارد البشرية خطة لإجراءات النقل والموازنة ورفع نسبة التخصصية وتحديد مدارس الوفر وآليات تسديد الاحتياج التعليمي وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يتم مراعاة عدم تأثر العملية التعليمية خلال العام الدراسي.

2- يتم تحديد الوفر من شاغلي الوظائف التعليمية، حسب الصلاحية الممنوحة لمديري المدارس، وفي حال عدم التنفيذ خلال المدة المحددة تقوم الموارد البشرية بتحديد الوفر وفق المصلحة التعليمية، وذلك باختيار المعلم الأعلى مفاضلة في حال وجود رغبة للنقل لمدرسة الاحتياج، ويتم اختيار الأقل مفاضلة في حال عدم وجود رغبة للنقل لمدرسة الاحتياج.

3- يتم النقل أثناء العام الدراسي للموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع مدارس القطاع التعليمي أو لاستكمال تسديد العجز وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان في جميع المراحل.

4- يتم إتاحة التقديم للنقل الداخلي على الاحتياج التعليمي فقط على مستوى شريحة أو مدرسة داخل كل قطاع تعليمي من خلال النظام الإلكتروني المعتمد بحيث لا يزيد عدد المنقولين عن 15% من إجمالي شاغلي الوظائف التعليمية في القطاع التعليمي، ويتم الرفع لوكالة الوزارة للموارد البشرية في حال احتياج إدارة التعليم.

5- نقل من تكرر تكليفه أكثر من فصل دراسي لسد الاحتياج التعليمي إلى المدرسة المكلف إليها.

6- نقل معلمي المدارس التي تم إغلاقها أو ضمها أو فصول الإسناد المحدثة وفق الاحتياج التعليمي مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان التعليمي.

7- توجيه المعلم المنهى تكليفه والعائد من التكليف في التشكيلات الإشرافية والمدرسية والتفرغ للدراسة، والإجازات بجميع أنواعها، والإيفاد للتدريس والدراسة والابتعاث، وبرامج التطوير النوعي.. الخ) أثناء العام الدراسي حسب الاحتياج التعليمي.

8- يكون التسديد بدءاً من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية.

9- يكون التسديد وفقاً لنوع ومرحلة المؤهل والتخصص للمدرسة الموجه لها.

١0- نقل الوفر من المتخصصين في تدريس مواد الرياضيات، اللغة العربية، العلوم، اللغة الإنجليزية) إلى المرحلة الابتدائية. وفقًا للاحتياج والموازنة الأقرب فالأقرب لرفع نسبة التخصصية.

11- نقل المتخصصات في رياض أطفال (معلمات - تشكيلات مدرسية من مراحل التعليم العام (ابتدائي - متوسط - ثانوي) إلى مدارس مرحلة رياض الأطفال مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان التعليمي.

12- نقل المتخصصات في التعليم العام (معلمات - تشكيلات مدرسية من مرحلة رياض الأطفال إلى المراحل الدراسية الأخرى مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان التعليمي.

13- تكون آلية تحديد نقل المعلمين من مدرسة لمدرسة أخرى داخل القطاع للحالات الآتية:

أ- نقل وفر المعلمين داخل القطاع حسب الاحتياج التعليمي مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب، وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان التعليمي.

ب - الموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع المدارس ونقلهم إلى المدرسة الأقرب فالأقرب داخل القطاع التعليمي وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان التعليمي.

14- عند إجراء النقل للموازنة يُراعى الآتي:

أ- أن يكون المعلم في مدرسته الأساسية زائداً وفق رتبته التعليمية بعد استكمال أنصبة زملائه.

ب - أن تزيد متوسط أنصبة المعلمين في المدرسة المراد النقل لها عن 75% من أنصبتهم التدريسية وفق رتبهم التعليمية.

15- يكون توزيع شاغلي الوظائف التعليمية المنقولين أو المعينين الجدد وفقاً للاحتياج والموازنة من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

16- تتم إجراءات الموازنة والنقل داخل القطاع.

17- نقل معلمي ذوي الإعاقة الذين لم يسند لهم نصاب تدريسي في فصول ذوي الإعاقة لتدريس فصول ضمن التعليم العام ويعاملون من حيث الأنصبة التدريسية حسب رتبهم ويسد الاحتياج في المرحلة الابتدائية.

18- نقل معلمي ذوي الإعاقة من حملة الدبلوم بعد البكالوريوس ولم يسند لهم نصاب تدريسي في فصول ذوي الإعاقة لتدريس فصول ضمن التعليم العام ويعاملون من حيث الأنصبة التدريسية حسب رتبهم ويسد الاحتياج بتخصص البكالوريوس حسب مرحلة مؤهله.

19- نقل معلمي الموهوبين تخصص موهبة وابتكار لسد الاحتياج في برامج الموهوبين من المدارس الأخرى، ومن ثم سد الاحتياج التعليمي في التخصصات الأخرى مع مراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

20- يتاح للمنقولين التقدم بطلب نقل جديد بعد مضي ثلاث سنوات، ويجوز لصاحب الصلاحية الاستثناء من ذلك عند الحاجة.

21- تنفيذ النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال النظام الإلكتروني المعتمد وفق المعيارية المعتمدة واحتياج قطاعهم التعليمي.

22- يتم التنفيذ من خلال إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم، ورفع تقرير بكافة الإجراءات المنفذة لوكالة الوزارة للموارد البشرية.