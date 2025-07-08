نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين في المدينة المنورة ورشة عمل بعنوان «الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية» قدمها الإعلامي والمدرب حاتم الرحيلي، وذلك ضمن سلسلة من الورش التي ينفذها الفرع لتطوير المهارات الإعلامية ورفع جودة المحتوى الصحفي.

شهدت الورشة حضوراً لافتاً من الصحفيين والإعلاميين وطلاب وطالبات الإعلام في لقاء مهني اتسم بالتفاعل والطرح النوعي، وأكد على أن العمل الصحفي لم يعد رهيناً بمن ينشر أولاً بل بمن يتحقق ويصيب الهدف.

افتتح اللقاء بعرض تعريفي حول مفهوم الخبر العاجل قدمته المتدربتان رغد المرواني وأريج المنور، في خطوة تعكس حرص الفرع على إشراك الجيل الجديد في تجارب واقعية تصقل مهاراتهم وتربطهم بالميدان الإعلامي مباشرة.

ركزت الورشة على محاور أساسية منها أخلاقيات النشر في اللحظة العاجلة وأهمية التحقق من المصدر، والفصل بين المعلومة والإشاعة، إلى جانب تحليل نماذج من أخبار عاجلة أثارت جدلاً واسعاً وتناقلتها المنصات دون تحقق.

كما تميز اللقاء بتقديم سيناريوهات تطبيقية تحاكي مواقف تحريرية واقعية اختبر من خلالها المدرب قدرة المشاركين على اتخاذ القرار في التوقيت الحرج، والتمييز بين ما يجب نشره فوراً وما يستدعي التريث والمراجعة.

وفي ختام الورشة عبر مدير فرع الهيئة في المدينة المنورة عماد الصاعدي عن شكره للمشاركين، مشيداً بما لمسه من تفاعل واهتمام بالمحتوى المهني، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات ترفع مستوى الوعي وتعزز ثقافة التوازن بين سرعة النشر ودقة المعلومة في زمن تتعدد فيه المنصات وتغيب فيه الرقابة التحريرية عن كثير من وسائل النشر.

وقدم شكره للمدرب حاتم الرحيلي على ما قدمه من محتوى تطبيقي وعلمي واضح، مثنياً على طريقته في تبسيط المفاهيم وتقديمها بشكل عملي، كما ثمن استضافة مدارس الأبناء والإبداع الأهلية ممثلة في المدير التنفيذي عبدالله الشريف وحرصهم على دعم المبادرات الإعلامية ضمن الشراكات المجتمعية للفرع.