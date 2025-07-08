نجح فريق طبي متخصص بجراحة الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر التابع لتجمع جازان الصحي في إجراء عملية جراحية نادرة عالمياً عبارة عن استئصال ثلاثة أورام نادرة ومعقدة في جهة واحدة من الرقبة، حيث تعد من الحالات النادرة جداً عالمياً.

وفي التفاصيل، ذكرت قائدة الفريق الجراحي الدكتورة شيماء مغدي استشارية جراحة الثدي والغدد الصماء بأن المريضة حضرت للمستشفى وكانت تعاني من أعراض إرهاق مزمن وآلام في المفاصل وارتفاع غير مفسر في مستويات الكالسيوم في الدم.

وأضافت بأن الفريق الطبي قام بإجراء تحاليل مخبرية شاملة لوظائف الغدة الدرقية والجار درقية، ومستويات الكالسيوم وفيتامين دال وتصوير موجات فوق صوتية وأشعة مقطعية للرقبة وأخذ خزعة موجهة من الورم وتنسيق مسبق بين أقسام التخدير، الغدد الصماء، وعلم الأمراض، وبعد التشخيص الدقيق، تبين وجود تصادم نسيجي نادر يتضمن ثلاثة أورام في جهة واحدة من الرقبة، تشمل نوعا نادرا من سرطان الغدة الدرقية يُعرف بسرطان ورثن (Warthin-like PTC) والنوع الجريبي من سرطان الغدة الدرقية الحليمي (Follicular Variant of PTC) وورم وظيفي في الغدة الجار درقية (Functioning Parathyroid Adenoma).

وبينت بأن هذا التزامن يعد فريدا من نوعه خصوصا الذي يجمع بين نوعين من سرطانات الغدة الدرقية وورم جار درقي نشط وظيفيًا حيث يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويتم توثيقه حاليًا في الأوساط العلمية.

وأوضحت بأن الفريق الطبي قام باستخدام تقنية جراحية دقيقة لاستئصال الأورام الثلاثة مع المحافظة على العصب الحنجري والغدد الجار درقية السليمة، لضمان أفضل النتائج الصحية للمريضة تم من خلالها استئصال كامل للغدة الدرقية مع الورمين السرطانيين، بالإضافة إلى استئصال الغدة الجار درقية اليمنى النشطة، باستخدام تقنية هجينة دقيقة مع الحفاظ الكامل على العصب الحنجري. وتكللت ولله الحمد بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وتكون الفريق الطبي من الدكتورة شيماء علي مغدي، استشارية جراحة الثدي والغدد الصماء، قائدة الفريق،

وأعضاء الفريق الدكتورة العنود حكمي طبيب جراحة، دكتور معتز آل عدل طبيب جراحة، وفريق التخدير: الدكتور أيولا أكانلي استشاري تخدير، والدكتور أحمد عبيري مساعد تخدير، والتمريض نهاية علي مغربي تمريض عمليات، نهى أحمد جلال تمريض عمليات، والدعم الطبي: الدكتور محمد الصم استشاري غدد صماء، الدكتور أمير غزالي أخصائي علم الأنسجة، الدكتور أحمد البني أخصائي علم الأنسجة.

وتُعد هذه الحالة من الحالات النادرة جداً عالمياً حيث لم يسبق نشر حالات مشابهة لها في المجلات العلمية العالمية التي تتواجد فيها ثلاثة أورام في جهة واحدة من الرقبة، وتبرز أهمية التعاون بين التخصصات الدقيقة والتنسيق المسبق لضمان تقديم رعاية صحية على أعلى مستوى، بما يعكس تطور القطاع الصحي في المنطقة ويضع جازان على خارطة الريادة الطبية العالمية.