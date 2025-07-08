تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account

ترأس محافظ صامطة رئيس اللجنة الرئيسية لمدينة صامطة الصحية الدكتور خفير بن زارع العمري، الاجتماع الثاني للجنة الرئيسية لبرنامج مدينة صامطة الصحية، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور وكيل المحافظة سلطان عبدالله حمدي، ومديري القطاعات الحكومية والأمنية، أعضاء اللجنة، ومنسق مدينة صامطة الصحية محمد جنادي مدخلي.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إضافة لمتابعة سير العمل وأبرز التحديات والحلول بشأن ذلك، كما ناقش المجتمعون جملة من معايير منظمة الصحة العالمية في تنظيم المجتمع والتنمية الصحية والتعليم والمهارات، علاوةً على مناقشة مسارات التعاون والشراكة بين البرنامج والقطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع.

وصدر في نهاية الاجتماع عدد من التوصيات والقرارات التي ستسهم بشكل جوهري في مسيرة برنامج مدينة صامطة الصحية، وفقاً لمرتكزات رؤية المملكة 2030.

أخبار ذات صلة
 
«الأخبار العاجلة» محور نقاش إعلامي في المدينة المنورة
«الأخبار العاجلة» محور نقاش إعلامي في المدينة المنورة
مستشفى الأمير محمد بن ناصر يجري عملية لاستئصال أورام نادرة ومعقدة في الرقبة
مستشفى الأمير محمد بن ناصر يجري عملية لاستئصال أورام نادرة ومعقدة في الرقبة