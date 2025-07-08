ترأس محافظ صامطة رئيس اللجنة الرئيسية لمدينة صامطة الصحية الدكتور خفير بن زارع العمري، الاجتماع الثاني للجنة الرئيسية لبرنامج مدينة صامطة الصحية، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور وكيل المحافظة سلطان عبدالله حمدي، ومديري القطاعات الحكومية والأمنية، أعضاء اللجنة، ومنسق مدينة صامطة الصحية محمد جنادي مدخلي.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إضافة لمتابعة سير العمل وأبرز التحديات والحلول بشأن ذلك، كما ناقش المجتمعون جملة من معايير منظمة الصحة العالمية في تنظيم المجتمع والتنمية الصحية والتعليم والمهارات، علاوةً على مناقشة مسارات التعاون والشراكة بين البرنامج والقطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع.

وصدر في نهاية الاجتماع عدد من التوصيات والقرارات التي ستسهم بشكل جوهري في مسيرة برنامج مدينة صامطة الصحية، وفقاً لمرتكزات رؤية المملكة 2030.