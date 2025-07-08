يقدّم جناح المملكة العربية السعودية استوديوهين ثقافيين مخصصين لعرض أعمالٍ فنية سعودية معاصرة تخاطب الجمهور الياباني، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الحوار الثقافي في إكسبو 2025 أوساكا وإلى تسليط الضوء على تنوع الثقافة والفنون والموسيقى السعودية.

ومنذ افتتاح الجناح في 13 أبريل الماضي، ويستمر حتى 13 أكتوبر القادم، يُعد ثاني أكبر جناح بعد جناح الدولة المضيفة اليابان، ويتضمن ما يزيد على 700 فعالية، إذ استضافت استوديوهات الموسيقى والفنون البصرية أكثر من 115 فعالية شملت معارضَ، وعروضًا حية، وأمسيات فنية متميزة، استعرضت من خلالها مواهب فنانين سعوديين عبّروا عن التراث والثقافة السعودية وقدموها للجمهور العالمي.

ويُعدّ استوديو الفنون البصرية الثقافية ورشةَ ومساحةَ عرضٍ تُنتَج فيها الأعمال الفنية البصرية وتُعرض للجمهور، وفيه يستطيع الضيوف أن يتتبعوا مسيرة الثقافة السعودية من الماضي العريق إلى الحاضر المزدهر عبر الإبداع البصري لفناني المملكة