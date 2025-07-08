اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج «نور السعودية» التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة سطات بالمملكة المغربية، والمنفذ خلال الفترة من (29) يونيو - (5) يوليو (2025)، بمشاركة (4) متطوعين.

ونفذ الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة الكشف على (3.652) حالة، وإجراء (463) عملية جراحية، إلى جانب صرف (1.413) نظارة طبية.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له، التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.