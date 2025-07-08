أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في خالد بن قاسم بن قسم اللقماني -سعودي الجنسية- لإقدامه على قتل والدته مدنية بنت مسلم بن صالح البلادي -سعودية الجنسية- وذلك بطعنها عدة طعنات بأداة حادة مما أدى إلى وفاتها.

وبفضلٍ من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولأن ما أقدم عليه فعلٌ محرّمٌ، وجُرمٌ فاحشٌ وخطيرٌ بقتل من كان سببًا في وجوده مع سبق الإصرار والتخطيط والترصّد، ولبشاعة الجريمة فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني اليوم الثلاثاء 13 / 1 / 1447هـ الموافق 8 / 7 / 2025 بمنطقة المدينة المنورة.